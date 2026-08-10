Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de "Aile Kampı" düzenlendi

        Kırıkkale'de "Aile Kampı" düzenlendi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Karaahmetli Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce "Aile Kampı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Kırıkkale'de "Aile Kampı" düzenlendi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Karaahmetli Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce "Aile Kampı" düzenlendi.

        Kırıkkale DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen aileler için "Aile Kampı" gerçekleştirildi.

        Doğa sevgisi ve çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kampta, doğa yürüyüşleri ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım

        Benzer Haberler

        Kırıkkale ve Niğde'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kırıkkale ve Niğde'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kırıkkale İl Müftülüğünce çocuk şenliği düzenlendi
        Kırıkkale İl Müftülüğünce çocuk şenliği düzenlendi
        Dilencinin üzerinden 25 bin lira çıktı
        Dilencinin üzerinden 25 bin lira çıktı
        Kırıkkale'de dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı
        Kırıkkale'de dilencinin üzerinden 25 bin 190 lira çıktı
        Karakeçili Belediye Başkanı Özçelik'ten içme suyu kaynaklarına zarar verilm...
        Karakeçili Belediye Başkanı Özçelik'ten içme suyu kaynaklarına zarar verilm...
        Parkta dilenen yaşlı kadının üzerinden deste deste para çıktı: Beş parasız...
        Parkta dilenen yaşlı kadının üzerinden deste deste para çıktı: Beş parasız...