Kırıkkale'de altyapıya 25 milyon liralık yatırım yapıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, yerleşim yerlerinde sık sık arıza veren içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için 25 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Bu kapsamda Yaylacık Mahallesi'nde sık sık arıza veren ve "kırmızı nokta" olarak belirlenen 11 sokakta çalışmaların devam ettiğini belirten Önal, toplam 25 milyon liralık yatırımla içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek, yaşanan arızalara kalıcı çözüm ürettiklerini kaydetti.

Çalışmalarda su kayıp ve kaçaklarını da tespit ettiklerini vurgulayan Önal, "Özellikle yüzeye çıkmadan yer altında devam eden kaçakların hem su kaybına hem de zaman içerisinde bina temellerinde oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçiyoruz. Böylece hem su kaybını azaltıyor hem de yapılarımızı su kaynaklı olumsuzluklardan koruyoruz. Altyapısını tamamladığımız sokaklarımızda, geçmişte arızalar nedeniyle defalarca kazılan ve deforme olan yollarımızı da sıcak asfaltla yeniliyor, modern ve konforlu bir görünüme kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.