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        Kırıkkale'de altyapıya 25 milyon liralık yatırım yapıldı

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, yerleşim yerlerinde sık sık arıza veren içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için 25 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Kırıkkale'de altyapıya 25 milyon liralık yatırım yapıldı

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, yerleşim yerlerinde sık sık arıza veren içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için 25 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti.

        Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

        Bu kapsamda Yaylacık Mahallesi'nde sık sık arıza veren ve "kırmızı nokta" olarak belirlenen 11 sokakta çalışmaların devam ettiğini belirten Önal, toplam 25 milyon liralık yatırımla içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek, yaşanan arızalara kalıcı çözüm ürettiklerini kaydetti.

        Çalışmalarda su kayıp ve kaçaklarını da tespit ettiklerini vurgulayan Önal, "Özellikle yüzeye çıkmadan yer altında devam eden kaçakların hem su kaybına hem de zaman içerisinde bina temellerinde oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçiyoruz. Böylece hem su kaybını azaltıyor hem de yapılarımızı su kaynaklı olumsuzluklardan koruyoruz. Altyapısını tamamladığımız sokaklarımızda, geçmişte arızalar nedeniyle defalarca kazılan ve deforme olan yollarımızı da sıcak asfaltla yeniliyor, modern ve konforlu bir görünüme kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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