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        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 23:38 Güncelleme:
        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Zafer Caddesi'ndeki Baştaş İş Merkezi'nde H.Y. ve B.E. ile U.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.B, silahla H.Y. ve B.E'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Silahla yaralanan H.Y, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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