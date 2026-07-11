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        Kırıkkale'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 23:41 Güncelleme:
        Kırıkkale'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        S.E. idaresindeki 66 LB 410 plakalı hurda yüklü tır, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.


        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Tırdaki hurda malzemeleri bir otomobile de zarar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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