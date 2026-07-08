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        Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, “dolandırıcılık” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.C. (25) yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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