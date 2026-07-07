Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.


        A.K. yönetimindeki 55 ALJ 294 plakalı otomobil Tadım Kavşağı'nda, M.Ş'nin kullandığı 07 CKD 799 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        İzni son anda iptal edildi
        İzni son anda iptal edildi
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'deki otobüs kazasında ölen yolcu ve yaralıların kimlikleri belli...
        Kırıkkale'deki otobüs kazasında ölen yolcu ve yaralıların kimlikleri belli...
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı
        Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 40 kişi...
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 40 kişi...
        Kırıkkale'deki otobüs kazasında acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
        Kırıkkale'deki otobüs kazasında acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti