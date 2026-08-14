Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale’de hakkında kesinleşmiş 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

        Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Belediyesinin kırtasiye desteği başvuruları 17 Ağustosta başlayac...
        Kırıkkale Belediyesinin kırtasiye desteği başvuruları 17 Ağustosta başlayac...
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        11 yıldır derin dondurucuda saklanan cesedin sırrı için 7 milyon veri incel...
        11 yıldır derin dondurucuda saklanan cesedin sırrı için 7 milyon veri incel...
        Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı, 12 yıllık faili meçhul dosyasında şafak...
        Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı, 12 yıllık faili meçhul dosyasında şafak...
        Kırıkkale'de geçen yıl parçalanmış halde ceset bulunmasına ilişkin 17 şüphe...
        Kırıkkale'de geçen yıl parçalanmış halde ceset bulunmasına ilişkin 17 şüphe...
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı