Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 17 yıl 11 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 17 yıl 11 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 17 yıl 11 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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