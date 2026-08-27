Kırıkkale'de "Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Önal, çocukların oyunlarına katılarak, onların mutluluğuna ortak oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi Şehit Emrah Pekdoğan Parkı'nda çocukları keyifli sokak oyunlarıyla ekranlardan uzak tutmak amacıyla şenlik gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.