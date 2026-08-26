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        Kırıkkale'de firari hükümlü dron takibiyle yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, aracıyla kaçmaya çalıştığı sırada dron takibiyle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 23:39 Güncelleme:
        Kırıkkale'de firari hükümlü dron takibiyle yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, aracıyla kaçmaya çalıştığı sırada dron takibiyle yakalandı.

        Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "gece vakti yağma" sucundan 30 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin (51) araçla kaçtığını tespit etti.

        Hükümlünün aracını dron ile takip eden ekipler, Yahşihan ilçesine bağlı Alaaddin Mahallesi'nde durdurarak yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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