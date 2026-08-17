Kırıkkale'de Gençler ve Minikler Kulüpler Arası Masa Tenisi karşılaşmaları tamamlandı

Hafta sonu gerçekleştirilen karşılaşmalarda, Minik Kadınlar-Erkekler kategorisinde Kırıkkale FK Spor Kulübü, Genç Kadınlar-Erkekler kategorisinde ise Kırıkkale FK Spor Kulübü birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos Spor Salonu'nda yapılan Gençler ve Minikler Kulüpler Arası Masa Tenisi karşılaşmaları tamamlandı.

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