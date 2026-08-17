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        Kırıkkale'de geçen yıl parçalanmış halde ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 17 şüpheli adliyede

        Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Kırıkkale'de geçen yıl parçalanmış halde ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 17 şüpheli adliyede

        Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Hüseyin Okumuşoğlu cinayetine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından 14 Ağustos'ta Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemi altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

        - Olay

        Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 16 Mayıs 2025'te 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.V'yi aramış, telefonu açan M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söylemişti.

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        Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girmiş, evde yaptığı incelemede, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulmuştu.

        Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlenmiş, evde satır ele geçirilmişti.

        Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cesedin, 2014'te kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlenmişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan ölen kiracı M.V'nin kocası S.V, kızı S.V, oğlu H.V. ile yeğeni K.G, sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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        Daha sonra yapılan inceleme ve kriminal çalışmalar neticesinde derin dondurucu içerisinde yaklaşık 10 yıldır muhafaza edildiği değerlendirilen ve 7 parçaya ayrılmış cesede ilişkin, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma yürütülmüş, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve yapılan analizler sonucunda, maktulün öldürülmesi olayına iştirak ettikleri değerlendirilen 17 şüpheli belirlenmişti.

        Hüseyin Okumuşoğlu'nun 2014'te kaybolmasından yaklaşık 12 yıl sonra, 14 Ağustos'ta Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 zanlıyı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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