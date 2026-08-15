Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri MHP Kırıkkale Merkez İlçe kongresi yapıldı

        MHP Kırıkkale Merkez İlçe kongresi yapıldı

        MHP Kırıkkale Merkez İlçe 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 16:36 Güncelleme:
        MHP Kırıkkale Merkez İlçe kongresi yapıldı

        MHP Kırıkkale Merkez İlçe 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Öğretmenevi Salonu'nda düzenlenen kongrenin divan başkanlığına MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef seçildi.

        MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, burada yaptığı konuşmada, MHP'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emniyet sibobu olduğunu söyledi.

        "Terörsüz Türkiye" sürecinin başladığı günden itibaren MHP'ye olağanüstü saldırı olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

        "Ciddi bir saldırı altındayız. Bu saldırıyı yapanların kimler olduğunu iyi bilmekteyiz. 'Terörsüz Türkiye' süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu olan siyasi partilerin yüzde 95'inin ittifak etmesiyle olmuştur. Bu işin mimarı liderimiz Devlet Bahçeli'dir. 22 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada, artık Türkiye'nin terörden bıktığını, yorulduğu ve terörün geride bırakılması gerektiğini ifade ederek, ilk söylemi, hareketi Genel Başkanımız ve MHP yapmıştır."

        REKLAM

        Milletvekili Sedef de Genel Başkan Devlet Bahçeli ve MHP milletvekillerinin, salonda bulunan ülkücülerle aynı düşüncede olduklarını belirtti.

        Tek adayla girilen seçimde MHP Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığına Melike Boran İsmailoğulları seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de feci kaza: 17 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti, 2 genç ağır y...
        Kırıkkale'de feci kaza: 17 yaşındaki Ceren hayatını kaybetti, 2 genç ağır y...
        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bahşılı'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
        Bahşılı'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
        Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı