Bahşılı'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, açılan yaz Kur'an kursları sona erdi.

Bahşılı İlçe Müftülüğünce 14 cami ve 5 Kur'an kursunda eğitim gören 230 öğrenci eğitimini tamamladı.

İlçe Müftüsü Abdulkadir Başkal, Yeşil Cami Kur'an Kursu'nda düzenlenen kapanış programında, yaz boyunca 230 öğrencinin kurslara devam ederek, Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri aldığını söyledi.

Çocuklarını İslam dinini öğrenmeleri için kurslara gönderen velilere teşekkür eden Başkal, hayırlı bir nesil yetiştirmek için emek veren din görevlileri ile Kur'an kursu öğreticilerini de tebrik etti.

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Programda, çocuklara Türkiye Diyanet Vakfı Bahşılı Şubesi tarafından hediyeler dağıtıldı.