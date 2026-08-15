Kırıkkale'de motosikletlinin yaralandığı kazanın ardından kaçan otomobil sürücü yakalandı

Öte yandan şüphelinin, "yağma", "otodan hırsızlık" ve "evden hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, dün Yuva Mahallesi Çullu Caddesi'nde B.A'nın kullandığı motosiklete çarpıp kaçtı.

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