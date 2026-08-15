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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de motosikletlinin yaralandığı kazanın ardından kaçan otomobil sürücü yakalandı

        Kırıkkale'de motosikletlinin yaralandığı kazanın ardından kaçan otomobil sürücü yakalandı

        Kırıkkale'de motosikletlinin yaralandığı kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Kırıkkale'de motosikletlinin yaralandığı kazanın ardından kaçan otomobil sürücü yakalandı

        Kırıkkale'de motosikletlinin yaralandığı kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, dün Yuva Mahallesi Çullu Caddesi'nde B.A'nın kullandığı motosiklete çarpıp kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, şüpheli E.M'yi (23) kısa sürede yakaladı.

        Öte yandan şüphelinin, "yağma", "otodan hırsızlık" ve "evden hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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