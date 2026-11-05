Kırıkkale'de kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi

Ekiplerce yapılan kontrollerde, açıkta bırakılmış H.A'ya (44) ait kimlik, cep telefonu, sondaj makinesı, küçük sondaj boruları, 2 litre benzin, 3 kürek, el dedektörü, destek demir çubuğu, 2 varil, balyoz ve kazma ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağıl köyünde devriye faaliyeti sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.