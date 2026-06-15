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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Kırıkkale'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenidoğan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, denetim sırasında 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.


        Kumar oynayan 4 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 46 bin 416 lira idari para cezası kesildi.

        İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Oyun masalarındaki kumar malzemeleri ile bir miktar paraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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