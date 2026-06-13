Kırıkkale'deki Sarıkayalar Kayalığı leylek yoğunluğu ile dikkati çekiyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bulunan Sarıkayalar Kayalığı, leylek yoğunluğuyla ilgi görüyor.





İlçedeki elektrik direkleri ile cami kubbelerinde yuva yapan leylekler, ilkbahar aylarında bölgeye gelerek burada yavruluyor.





İlçe merkezine yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan, rüzgar ve yağmur sularının binlerce yıllık aşındırmasıyla oluşan sarı tonlarındaki kaya kütleleri ise leyleklerin adeta toplanma noktası oldu.





Özellikle gün batımına doğru kayalıkta yoğunluk oluşturan leylekler, ilçe sakinleri tarafından da yakından takip ediliyor.





Kızılırmak'tan avladıkları balıklarla beslenen leylekler, sonbaharın gelmesiyle göç yolculuğuna çıkıyor.



