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        Kırıkkale'de kamyonun çarptığı kadın öldü

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kamyonun çarptığı 87 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Kırıkkale'de kamyonun çarptığı kadın öldü

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kamyonun çarptığı 87 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Gülveren Mahallesi’nde geri manevra yaparken Ş.E'ye (87) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.




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