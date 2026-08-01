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        Kırıkkale'de köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor

        Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Fadılobası köyünü devlet yoluna bağlayan köy yolunda asfalt çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Kırıkkale'de köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor

        Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Fadılobası köyünü devlet yoluna bağlayan köy yolunda asfalt çalışmaları sürüyor.


        Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Fadılobası köyünü devlet yoluna bağlayan 3 kilometrelik köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Sarıibrahim, köylerin ulaşımının güvenli, konforlu hale getirmek ve vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmalarda görev alan ekiplere kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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