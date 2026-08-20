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        Kırıkkale'de Pevrül Kavlak Gündüz Bakımevi'nin ön kayıtları başladı

        Kırıkkale Belediyesi tarafından yaptırılan Pevrül Kavlak Gündüz Bakımevi'nin ön kayıtları bugün başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Kırıkkale'de Pevrül Kavlak Gündüz Bakımevi'nin ön kayıtları başladı

        Kırıkkale Belediyesi tarafından yaptırılan Pevrül Kavlak Gündüz Bakımevi'nin ön kayıtları bugün başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın açıkladığı projelerden biri olan Kırıkkale Belediyesi Pevrül Kavlak Gündüz Bakımevi'nin yapımı tamamlandı.

        Modern eğitim anlayışıyla tasarlanan ve içerisinde 7 eğitim sınıfı, müzik atölyesi, drama ve hikaye atölyesi, 2 uyku odası, müdür ve personel odaları ile yemekhane ve mutfak bulunan bakımevinde, 36-66 aylık çocuklar için ön kayıtlar bugün başladı.

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        Ön kayıtlar 27 Ağustos'ta sona erecek bakımevi için kesin kayıtlar noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Önal, gündüz bakımevi projesinin kendisi için ayrı önem taşıdığını belirterek, çocukların çağdaş eğitim imkanlarına erişmesini ve ailelerin üzerindeki bakım yükünün hafifletilmesini hedeflediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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