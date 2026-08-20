Kırıkkale'de yol çalışmaları sürüyor
Kırıkkale Belediyesi, mahallelerdeki yollarda genişletme ve zemin sağlamlaştırma çalışmalarına devam ediyor.
Giriş: 20.08.2026 - 15:48 Güncelleme:
Kırıkkale Belediyesi, mahallelerdeki yollarda genişletme ve zemin sağlamlaştırma çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentte güvenli ve konforlu yollar için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Aşağımahmutlar Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan noktalarda yol genişletme ve zemin sağlamlaştırma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
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