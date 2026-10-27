Kırıkkale'de servis midibüsü devrildi: 14 yaralı
KIRIKKALE'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.
KIRIKKALE'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen işçileri taşıyan 06 GBM 698 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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