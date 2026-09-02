Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Giriş: 02.09.2026 - 13:22 Güncelleme:
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
S.Y. (56) idaresindeki 40 LC 169 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Cebrailli köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki E.Y. (25), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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