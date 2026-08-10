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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 23:39 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, evde ve boş arazide saklanmış halde toplam 2 bin 486 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.U. (29) ve Ü.S.Ü. (23) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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