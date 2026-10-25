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        Kırıkkale'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 bin 420 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2026 - 00:40 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 bin 420 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, O.K., A.C.U. ve E.M.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada bin 498 adet sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 lira ele geçirildi. M.K. ve D.E.U.'nun bulunduğu diğer araçta ise 922 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,35 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımında kullanılan 2 aparat bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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