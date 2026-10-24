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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonda iki ayrı araçta yapılan aramalarda 2 bin 420 sentetik uyuşturucu hap, 1,35 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 lira ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan O.K, A.C.U, E.M, M.K. ve D.E.U. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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