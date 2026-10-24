Kırıkkale'de bir kişi dernek binası girişinde ölü bulundu
Kırıkkale'de bir kişi dernek binası girişinde ölü bulundu.
Kırıkkale'de bir kişi dernek binası girişinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir derneğin girişinde Ö.G'nin (41) hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ö.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ö.G'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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