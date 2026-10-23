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        Kırıkkale'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

        KIRIKKALE'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, otobüsün gizli bölmesinde saklanan 20 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Kırıkkale'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

        KIRIKKALE'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, otobüsün gizli bölmesinde saklanan 20 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde düzenlenen operasyonda, F.A. yönetimindeki yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün arka kısmında oluşturulan gizli bölmede yabancı uyruklu 20 kişinin saklandığı tespit edildi. Düzensiz göçmenler, il göç idaresine bağlı geri gönderme merkezine teslim edilirken, şüphelilerden F.A. ve M.C.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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