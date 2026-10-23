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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de hakkında 40 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 40 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 40 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Kırıkkale'de hakkında 40 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 40 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 40 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (34) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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