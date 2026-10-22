Kırıkkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Çalılıöz Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.İ. idaresindeki 06 PTY 08 plakalı otomobil, Terminal istikametinden Nokta Kavşağı yönüne seyir halindeyken orta refüjdeki çiçeklik üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kavak'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kavak, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

REKLAM

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.