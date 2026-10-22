Kırıkkale'deki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 1 şüpheli daha tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı, fuhşa aracılık ve yer temini ile reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı iddialarına yönelik, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalanmış, 5 zanlı ise adreslerinde bulunamamıştı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 1'i daha tutuklandı.

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