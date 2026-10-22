Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'deki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 1 şüpheli daha tutuklandı

        Kırıkkale'deki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 1 şüpheli daha tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 1'i daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Kırıkkale'deki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 1 şüpheli daha tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 1'i daha tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        - Olay

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı, fuhşa aracılık ve yer temini ile reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı iddialarına yönelik, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalanmış, 5 zanlı ise adreslerinde bulunamamıştı.

        REKLAM

        Dün adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 12'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmiş, hakimliğe çıkarılan 11 şüpheliden 2'si tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de trafik uygulamasında otomobilini bırakarak kaçan sürücü dron s...
        Kırıkkale'de trafik uygulamasında otomobilini bırakarak kaçan sürücü dron s...
        Trafik denetimindeki ilginç anlar dron kamerasında: Aracını bırakıp yaya ol...
        Trafik denetimindeki ilginç anlar dron kamerasında: Aracını bırakıp yaya ol...
        Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 2 tutuklama (2)
        Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 2 tutuklama (2)
        Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Kırıkkale'de ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verildi
        Kırıkkale'de ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verildi
        Kırıkkale'de yol çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale'de yol çalışmaları sürüyor