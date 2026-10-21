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        Kırıkkale'de ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verildi

        Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Kırıkkale'de ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verildi

        Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verdi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Şehit Piyade Çelebi Bozbıyık İlkokulu'nda "sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Okul bahçesinde kurulan stantlarda ve sınıflarda verilen eğitimlerde, öğrencilerin sağlık konusunda bilinçlenmeleri, erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalıklarını artırmaları amaçlandı.

        Galeri
        Galeri

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