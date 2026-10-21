Kırıkkale'de ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verildi

Okul bahçesinde kurulan stantlarda ve sınıflarda verilen eğitimlerde, öğrencilerin sağlık konusunda bilinçlenmeleri, erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalıklarını artırmaları amaçlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Şehit Piyade Çelebi Bozbıyık İlkokulu'nda "sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

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