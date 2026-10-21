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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 2 kadını fuhuşa sürüklemişler: Gözaltılar arasında Valilik çalışanı da var 35 gözaltılı operasyonda 2 tutuklama, 7 adli kontrol

        Çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 2 kadını fuhuşa sürüklemişler: Gözaltılar arasında Valilik çalışanı da var 35 gözaltılı operasyonda 2 tutuklama, 7 adli kontrol

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fuhuş ve uyuşturucu suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 20'li yaşlardaki iki genç kadını fuhuş amacıyla pazarladığı iddia edilen şüpheli ile Özbekistan uyruklu kadınlara banka hesabını kullandırdığı öne sürülen Valilik çalışanı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 2 kadını fuhuşa sürüklemişler: Gözaltılar arasında Valilik çalışanı da var 35 gözaltılı operasyonda 2 tutuklama, 7 adli kontrol

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fuhuş ve uyuşturucu suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 20'li yaşlardaki iki genç kadını fuhuş amacıyla pazarladığı iddia edilen şüpheli ile Özbekistan uyruklu kadınlara banka hesabını kullandırdığı öne sürülen Valilik çalışanı tutuklandı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezi ile Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, E.İ.'nin çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 20 yaşlarında iki kadını fuhuş amacıyla pazarladığı ve yer temin ettiği iddia edildi. Valilik bünyesinde işçi olarak görev yaptığı belirtilen Y.Y.'nin ise fuhuş yaptığı değerlendirilen Özbekistan uyruklu kadınlara banka hesabını kullandırarak suç faaliyetlerine iştirak ettiği öne sürüldü.

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        Mahkemeye sevk edilen E.İ. ve Y.Y. tutuklandı. Diğer şüphelilerden apart işletmecisi E.B. ile G.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde kullanımı kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi de serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise adli soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.

        Soruşturma kapsamında firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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