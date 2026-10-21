Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

KIRIKKALE'de uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dün 34 ekip ve 123 personelin katılımıyla uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 şırınga ve 1 sentetik hap ele geçirilirken, suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 12'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 11'i mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca gözaltındaki 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.