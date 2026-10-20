Kırıkkale'de narkotik ve fuhuş operasyonu: 29 gözaltı

KIRIKKALE’de narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyona, 34 ekip ve 123 personel katıldı. Operasyonda, 29 şüpheli yakalandı. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 şırınga ve 1 sentetik hap ele geçirilirken, suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu. Soruşturma kapsamında belirlenen 4 mağdura ulaşılıp gerekli işlemler başlatıldı.

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Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi; 6'sının gözaltındaki işlemleri ise devam ediyor.