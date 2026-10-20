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        Kırıkkale'de narkotik ve fuhuş operasyonu: 29 gözaltı

        KIRIKKALE'de narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Kırıkkale'de narkotik ve fuhuş operasyonu: 29 gözaltı

        KIRIKKALE’de narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, narkotik ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyona, 34 ekip ve 123 personel katıldı. Operasyonda, 29 şüpheli yakalandı. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 şırınga ve 1 sentetik hap ele geçirilirken, suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu. Soruşturma kapsamında belirlenen 4 mağdura ulaşılıp gerekli işlemler başlatıldı.

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        Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi; 6'sının gözaltındaki işlemleri ise devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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