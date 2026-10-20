Kırıkkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, şırınga ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, suç unsuru olabilecek dijital materyallere el konuldu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı, fuhşa aracılık ve yer temini ile reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı iddialarına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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