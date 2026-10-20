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        Kırıkkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Kırıkkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı, fuhşa aracılık ve yer temini ile reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı iddialarına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere yönelik 34 ekip ve 123 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 zanlıdan 35'i yakalandı.

        Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, şırınga ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, suç unsuru olabilecek dijital materyallere el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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