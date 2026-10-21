AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Pehlivanlı'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Giriş: 21.10.2026 - 12:48 Güncelleme:
AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pehlivanlı, mesajında, gazetecilerin zorlu şartlarda dahi doğrunun ve gerçeğin peşinde koştuğunu, kamuoyunun vicdanı olduğunu belirtti.
Gazetecilerin gününü kutlayan Pehlivanlı, kalemine, emeğine ve meslek onuruna sahip çıkan basın mensuplarına sağlık ve başarı dolu bir meslek hayatıı temennisinde bulundu.
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