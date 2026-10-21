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        Kırıkkale'de trafik uygulamasında otomobilini bırakarak kaçan sürücü dron sayesinde yakalandı

        Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasında aracını durdurup yürüyerek kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Kırıkkale'de trafik uygulamasında otomobilini bırakarak kaçan sürücü dron sayesinde yakalandı

        Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasında aracını durdurup yürüyerek kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulama levhasını fark eden sürücü, otomobilini durdurduktan sonra aracından inip yaya olarak kaçmaya başladı.

        Polis ekiplerinin dronla yaptığı takip ve yönlendirme sonucu yakalanan sürücünün, ehliyetinin daha önce alındığı tespit edildi.

        Sürücü ile araç sahibine 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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