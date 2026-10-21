Kırıkkale'de trafik uygulamasında otomobilini bırakarak kaçan sürücü dron sayesinde yakalandı

Sürücü ile araç sahibine 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin dronla yaptığı takip ve yönlendirme sonucu yakalanan sürücünün, ehliyetinin daha önce alındığı tespit edildi.

Uygulama levhasını fark eden sürücü, otomobilini durdurduktan sonra aracından inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasında aracını durdurup yürüyerek kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

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