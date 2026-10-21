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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Trafik denetimindeki ilginç anlar dron kamerasında: Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı

        Trafik denetimindeki ilginç anlar dron kamerasında: Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı

        Kırıkkale'de trafik denetimini fark edince aracını park edip hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşan sürücünün planını dron bozdu. Ehliyetinin daha önce geri alındığı belirlenen sürücüye 200 bin lira trafik cezası kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Trafik denetimindeki ilginç anlar dron kamerasında: Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı

        Kırıkkale'de trafik denetimini fark edince aracını park edip hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşan sürücünün planını dron bozdu. Ehliyetinin daha önce geri alındığı belirlenen sürücüye 200 bin lira trafik cezası kesildi.

        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktasını fark eden bir sürücü, aracını yol üzerinde park edip yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Sürücünün o anları denetimde kullanılan dron kamerasıyla kaydedildi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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