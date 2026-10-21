Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 5'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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