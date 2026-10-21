Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Fuhuş operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 5'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 2 tutuklama (2)
        Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 2 tutuklama (2)
        Kırıkkale'de ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verildi
        Kırıkkale'de ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verildi
        Kırıkkale'de yol çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale'de yol çalışmaları sürüyor
        AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Pehlivanlı'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü...
        AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Pehlivanlı'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü...
        Çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 2 kadını fuhuşa sürüklemişler: Gözaltılar...
        Çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 2 kadını fuhuşa sürüklemişler: Gözaltılar...
        Kırıkkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklan...
        Kırıkkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklan...