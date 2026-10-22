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        Kırıkkale'de bilim şenliği mehteran gösterisiyle başladı

        Kırıkkale'de mehteran gösterisiyle başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Kırıkkale'de bilim şenliği mehteran gösterisiyle başladı

        Kırıkkale'de mehteran gösterisiyle başlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturdu.

        Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başvurusu sonucunda TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan "Bilimin İzinde Kırıkkale" temalı bilim şenliği, ziyaretçilere kapılarını açtı. Mehteran gösterisiyle başlayan programda öğrenciler, bilimsel deneyler ve teknoloji uygulamalarına yoğun ilgi gösterdi. Açılışın ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, beraberindekilerle şenlik alanındaki stantları gezerek, öğrenciler ve öğretmenlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Uzay teknolojileri, hava savunma sistemleri, robotik, yapay zeka, astronomi, enerji sistemleri, STEM, çevre bilimi ve ileri dönüşüm gibi alanlarda hazırlanan uygulamalar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Dron teknolojileri, planetaryum, mikrobilim ve böcek bilimine yönelik etkinliklere katılan öğrenciler, bilimsel çalışmaları uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

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        3 gün sürecek şenlikte 35 uygulamalı atölye, 3 bilimsel söyleşi ve 2 teknik gezi gerçekleştirilecek. Okul öncesinden üniversiteye kadar farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle bilimsel düşünme, problem çözme ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen etkinliklerle okul dışı öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi de amaçlanıyor.

        "Bilimsel bilgiyi toplumun bütün kesimleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz"

        Şenliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Kırıkkale'de ilk kez gerçekleştirilen kapsamlı bilim şenliğinin temel amacının bilimsel bilgiyi toplumun bütün kesimleriyle buluşturmak ve kentte kalıcı bir bilim kültürünün gelişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Çocukların ve gençlerin bilime olan ilgilerini artırmayı, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve öğrendiklerini uygulamaya dönüştürmelerini desteklemeyi hedeflediklerini belirten Güney, bilimin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Güney, okul öncesinden üniversiteye, çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarının bilimsel etkinliklere katılmasını, meraklarını keşfetmesini ve yeni beceriler kazanmasını istediklerini ifade ederek, bilimin belirli bir yaş grubuna veya meslek çevresine ait olmadığını, toplumun tamamını ilgilendiren ortak bir değer olduğunu dile getirdi. Şenlik kapsamında gerçekleştirilecek 35 uygulamalı atölye, 3 bilimsel söyleşi ve 2 teknik geziyle katılımcılara zengin bir öğrenme ortamı sunulacağını kaydeden Güney, farklı bilim alanlarında düzenlenecek çalışmalarla çocukların ve gençlerin yeni deneyimler kazanacağını belirtti. Güney, amaçlarının yalnızca yeni bilgiler kazandırmakla sınırlı olmadığını, çocukların problem çözme, iş birliği yapma ve kendi fikirlerini geliştirme becerilerini de güçlendirmek olduğunu hatırlattı.

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        Açılış programına Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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