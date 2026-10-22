Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Giriş: 22.10.2026 - 23:11 Güncelleme:
Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
B.İ. idaresindeki 06 PTY 08 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan H.K.'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.K, kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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