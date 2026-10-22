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        Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 23:11 Güncelleme:
        Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Kırıkkale'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        B.İ. idaresindeki 06 PTY 08 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan H.K.'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan H.K, kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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