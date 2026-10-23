Kırıkkale'de haşereyle mücadele sürüyor
Kırıkkale'de haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.
Giriş: 23.10.2026 - 15:55 Güncelleme:
Kırıkkale'de haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışması devam ediyor.
Ekipler, kent merkezindeki yeşil alanlarda, rögar, park, çöp konteynerleri ve durgun sularda sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
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