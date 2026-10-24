Bahşılı'da Mevlid-i Nebi programı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.
Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Abdulkadir Başkal tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından şiir ve ilahiler okundu, çeşitli etkinlikler yapıldı.
Programa, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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