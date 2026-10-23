Kırıkkale'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.A. ve M.C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Bu kapsamda ekipler, Ankara-Kırıkkale kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yaptı.

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