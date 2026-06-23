Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.


        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "yasa dışı bahis" suçu kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, kentte ikamet ettikleri tespit edilen ve banka hesaplarında toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramada, çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B, H.A, H.Ö, M.Y, M.E, M.S, M.E.K. ve S.K, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Ağa dolanan yılanları itfaiye ekipleri kurtardı
        Ağa dolanan yılanları itfaiye ekipleri kurtardı
        Akaryakıt tankeri alev topuna döndü: Yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Akaryakıt tankeri alev topuna döndü: Yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Kırıkkale Belediyesi'nden Babalar Günü'ne özel etkinlik
        Kırıkkale Belediyesi'nden Babalar Günü'ne özel etkinlik
        Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 3 yaralı
        'Kız meselesi' kavgasında kan aktı: 3 yaralı
        Kırıkkale'de YKS'ye geç kalan aday kapıda kaldı
        Kırıkkale'de YKS'ye geç kalan aday kapıda kaldı