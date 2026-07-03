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        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, A.İ, Y.A. ve S.Ç'yi yakaladı.

        İkametlerde yapılan aramada, 17 bin 227 sentetik hap, 84 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 500 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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