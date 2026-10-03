Kırıkkale'deki yolsuzluk soruşturmasında adli kontrolle salıverilen zanlı itiraz üzerine tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz edilen 11 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 11'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına 30 Eylül'de yapılan itiraz, Kırıkkale 6. Asliye Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 10 zanlı hakkında yapılan itirazı ise reddetti.

- Operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

REKLAM

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelidan aralarında eski belediye başkanları Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanmış, 2'sine ev hapsi verilmiş, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

REKLAM

Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.