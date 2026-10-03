Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'deki yolsuzluk soruşturmasında adli kontrolle salıverilen zanlı itiraz üzerine tutuklandı

        Kırıkkale'deki yolsuzluk soruşturmasında adli kontrolle salıverilen zanlı itiraz üzerine tutuklandı

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz edilen 11 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Kırıkkale'deki yolsuzluk soruşturmasında adli kontrolle salıverilen zanlı itiraz üzerine tutuklandı

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz edilen 11 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 11'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına 30 Eylül'de yapılan itiraz, Kırıkkale 6. Asliye Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

        Mahkeme, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 10 zanlı hakkında yapılan itirazı ise reddetti.

        - Operasyon

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        REKLAM

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelidan aralarında eski belediye başkanları Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanmış, 2'sine ev hapsi verilmiş, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        REKLAM

        Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        Yağışlar barajlara yansıdı! İşte son durum
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!
        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Karakeçili Kaymakamı Mert köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Karakeçili Kaymakamı Mert köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda yakalanan 3 belediye ça...
        Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda yakalanan 3 belediye ça...
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı