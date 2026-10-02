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        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda yakalanan 3 belediye çalışanı tutuklandı

        Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda yakalanan 3 belediye çalışanı tutuklandı

        Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 belediye çalışanı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 23:27 Güncelleme:
        Kırıkkale Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda yakalanan 3 belediye çalışanı tutuklandı

        Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 belediye çalışanı tutuklandı.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.Z, G.Ç. ve Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

        - Operasyon

        Söz konusu soruşturma çerçevesinde, banka hareketleri ve MASAK raporunun iddiaları desteklemesi üzerine belediyedeki çeşitli iş ve işlemler için rüşvet talep ettikleri iddiasıyla R.Z, G.Ç. ve Ö.G. dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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        Yapılan incelemede, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan R.Z'nin hesabına 180 seferde 1 milyon 56 bin 880 lira, aynı birimdeki tekniker G.Ç'nin hesabına 101 seferde 3 milyon 120 bin 885 lira, emlak biriminde çalışan Ö.G. ve oğlunun hesabına da 100 seferde 156 bin 211 lira para girişi olduğu belirlenmişti.

        Kırıkkale Belediyesi de 3 personel hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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